Natale, Confesercenti: italiani a caccia di regali, spesa media da 250 euro

Abbigliamento, cosmetica e giocattoli risultano tra i regali più richiesti in vista delle festività. Con l'avvicinarsi del Natale, quasi 20 milioni di italiani si preparano alla ricerca degli ultimi acquisti da collocare sotto l'albero. I punti vendita tradizionali tornano ad attirare l'attenzione dei consumatori: il 62% prevede di fare compere anche in negozio, il 22% all'interno dei supermercati e il 17% nei mercati o nei mercatini natalizi. Per i regali del Natale 2025 si stima una spesa media di 250 euro a persona, per un volume complessivo pari a 9,5 miliardi di euro. Le previsioni emergono dal sondaggio annuale Confesercenti Ipsos dedicato ai consumi degli italiani durante le festività invernali.