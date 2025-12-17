Tra Natale e la Befana 19,3 milioni di italiani in viaggio

Saranno complessivamente 19 milioni e 270mila gli italiani che si metteranno in viaggio per le festività di fine anno. Il dato emerge dall'indagine condotta da Tecnè per Federalberghi. Nel dettaglio, 7 milioni e 860mila partiranno per la vacanza di Natale, mentre 4 milioni e 500mila sceglieranno di spostarsi per Capodanno. Sono invece 990mila le persone che viaggeranno in occasione dell'Epifania. Per quanto riguarda la "vacanza lunga", che comprende almeno due ricorrenze festive, si stima che a muoversi saranno 5 milioni e 870 mila cittadini. L'Italia rimane la destinazione più scelta: il 91% opterà per mete nazionali, mentre il 9% preferirà viaggi all'estero. Nel complesso, l'indagine evidenzia un aumento della quota di coloro che decideranno di trascorrere soggiorni di maggiore durata.