Le bollicine italiane protagoniste delle Feste di Natale

Fiumi di bollicine per i brindisi natalizi di tutto il mondo. A certificarlo il Consorzio Asti Docg che tira le somme sulle bottiglie che innaffieranno le tavole bandite per le Feste in 100 Paesi. Saranno così stappati più di 25 milioni di Asti Spumante e di Moscato d'Asti. Di questi, circa 22,5 milioni sono destinati per i cin cin all'estero, confermando la forte vocazione internazionale, in particolare, delle bollicine astigiane. "Una tradizione che si ripete", commenta il presidente del Consorzio Stefano Ricagno.