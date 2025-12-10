Cucina italiana patrimonio Unesco: quanto vale la tavola del Belpaese

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell'umanità arriva in un momento particolare per il settore agroalimentare nazionale, alle prese con sfide che vanno dai cambiamenti climatici alle tensioni commerciali internazionali. "La nostra agricoltura ha dimostrato di essere un motore insostituibile di crescita, capace di generare valore, occupazione e identità", ha dichiarato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini lo scorso ottobre in occasione del l XXIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione organizzato proprio da Coldiretti. "Il cibo è il simbolo più riconoscibile del Made in Italy nel mondo e la prima ricchezza nazionale", aveva concluso.