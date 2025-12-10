La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco

Il cucinare all'italiana è descritto dall'Unesco come una pratica comunitaria che si rinnova nel tempo e che permette a ciascuno di partecipare alla costruzione dell'identità gastronomica. Le ricette tramandate, i rituali della tavola, l'attenzione agli ingredienti e la capacità di adattarsi alle trasformazioni sociali fanno della cucina italiana un patrimonio vivo. La dimensione intergenerazionale, con ruoli spesso intercambiabili, sostiene una costante evoluzione dei saperi e rafforza il senso di appartenenza. L'Unesco riconosce in questo processo un valore universale, capace di superare barriere culturali e di favorire una partecipazione ampia e inclusiva. Il risultato è un sistema che unisce territorio, tradizione e relazioni sociali, contribuendo alla tutela e alla diffusione del patrimonio immateriale italiano.