La cucina italiana patrimonio dell'umanità: ecco le ricette più iconiche

Per la prima volta nella storia l'Unesco ha premiato un intero comparto come "patrimonio dell'umanità": la cucina italiana. Diciamo la verità, noi italiani lo sappiamo benissimo che qui si mangia meglio che nel resto del mondo, fatto salvo qualche cucina orientale che però non ha la nostra estrema varietà di piatti figlia della nostra storia di Paese diviso in mille città e in una decina di staterelli per secoli, senza parlare della geografia particolare che garantisce da un lato una varietà di prodotti unica al mondo, dall'altro un certo isolamento nei collegamenti che ha contribuito anch'esso a mantenere con poche variazioni i piatti della tradizione nel tempo.