La cucina italiana patrimonio dell'umanità: ecco le ricette più iconiche

Dal pesto alle lasagne, dalla pizza al risotto, ecco le ricette più iconiche
Per la prima volta nella storia l'Unesco ha premiato un intero comparto come "patrimonio dell'umanità": la cucina italiana. Diciamo la verità, noi italiani lo sappiamo benissimo che qui si mangia meglio che nel resto del mondo, fatto salvo qualche cucina orientale che però non ha la nostra estrema varietà di piatti figlia della nostra storia di Paese diviso in mille città e in una decina di staterelli per secoli, senza parlare della geografia particolare che garantisce da un lato una varietà di prodotti unica al mondo, dall'altro un certo isolamento nei collegamenti che ha contribuito anch'esso a mantenere con poche variazioni i piatti della tradizione nel tempo.
Dalla nostra pagina di cucina ecco le ricette più iconiche per un "ripasso" della tradizione culinaria italiana da nord a sud. Iniziamo dalla Liguria e dal suo Pesto al basilico già dichiarato patrimonio dell'umanità nel 2018. In questo video spieghiamo come si fa nella sua versione originalissima (e anche qualche variante).
Restiamo a nord e parliamo del risotto nella versione più famosa alla milanese. Ricetta all'apparenza semplice ma in realtà complicatissima per creare quel sapore unico che deriva dalla fusione di brodo, zafferano e... il resto lo trovate qui.
Dal Triveneto portiamo il dolce italiano più famoso nel mondo: il tiramisù. Questa è la ricetta classica del Tiramisù ma ovviamente ci sono un ainfinità di varianti, quindi spazio (anche) alla fantasia.
L'Emilia Romagna è un centro fondamentale della grande cucina italiana: il prosciutto crudo, le tagliatelle al ragù, i tortellini in brodo e, immancabili, le lasagne alla bolognese. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.
In Toscana tra una fiorentina e una pappa al pomodoro non possiamo non parlare della Ribollita. Piatto saporitissimo che ha la sua ricetta tradizionale.
Scendiamo nella Capitale: la cucina romana ha esportato nel mondo tanti piatti ma nessuno è più iconico della pasta alla carbonara, qui riproposta in una versione speciale da chef. Apparentemente semplice richiede qualche accortezza.
Napoli e la Campania hanno donato al mondo probabilmente le altre due ricette più famose della cucina italiana con le lasagne e il Tiramisù: la Pizza e gli spaghetti al pomodoro.
Chiudiamo il brevissimo viaggio nella cucina italiana recandoci in Sicilia per gustarci quella meraviglia di dolce fatto con un formaggio. La cheese cake? Ma figuriamoci! Ecco la ricetta dei cannoli siciliani.