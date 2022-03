Tiramisù, un classico golosissimo

PROCEDIMENTO

Dividete i tuorli dagli albumi. In una ciotola montate gli albumi e metteteli da parte.

In un’altra ciotola frullate bene i rossi con lo zucchero, poi aggiungete il mascarpone e continuate a frullare.

Montate a neve la panna liquida e aggiungetela al composto di uova mescolando dal basso verso l’alto con un cucchiaio.

Aggiungete infine i bianchi sempre mescolando dal basso verso l’alto.

Preparate un bel po’ di caffè (300 gr circa ) e zuccheratelo se volete.

Prendete una pirofila e iniziate a distribuire i biscotti inzuppati nel caffè così da formare il primo strato.

Poi aggiungete la crema al mascarpone e livellatela bene fino a coprire i biscotti completamente.

Continuate a distribuire i biscotti imbevuti di caffè e poi di nuovo uno strato di crema fino ad arrivare al bordo della pirofila.

Mettete il tiramisù in freezer per un’oretta e poi lasciatelo scongelare in frigo.

Prima di servirlo spolverizzatelo con il cacao amaro.

Veronica Paoletti

A cura di Indira Fassioni