Natale 2025 all'insegna della parsimonia: la spesa per i regali scenderà del 20%

Il rincaro non risparmia nemmeno gli addobbi natalizi. Lo scorso anno i prezzi per decorare l'albero sono cresciuti del 16%, e le prospettive per il 2025 non lasciano presagire miglioramenti. Anche il semplice gesto di creare l'atmosfera festiva in casa si traduce in un esborso maggiore.



Un Natale tra tradizione e necessità I dati tracciano il ritratto di un Paese che non vuole rinunciare completamente alle tradizioni natalizie, ma è costretto a fare i conti con una realtà economica complessa. La riduzione del budget per i regali si inserisce in un quadro più ampio di contrazione dei consumi, dove ogni voce di spesa viene attentamente valutata.



Il Natale 2025 sarà probabilmente caratterizzato da scelte più oculate, regali più mirati e meno numerosi, maggiore attenzione alle offerte e agli sconti. Un approccio pragmatico che cerca di preservare il significato simbolico dello scambio di doni, adattandolo però alle possibilità economiche concrete delle famiglie italiane.