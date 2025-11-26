Lavoro, 7 dipendenti su 10 vogliono più feedback: il dialogo diventa uno dei benefit più ambiti

Emerge la necessità di instaurare un dialogo nuovo e più autentico, che riconosca che le aziende, proprio come le persone, sono sistemi imperfetti, complessi, in continua evoluzione. Le carriere, come le vite, non seguono sempre linee rette e richiedono flessibilità, adattamento e capacità di ripartire. A ricordarlo è stato Pierdante Piccioni, medico e scrittore intervenuto alla plenaria di apertura del forum. Dopo un incidente e un coma che gli hanno cancellato dodici anni di memoria, si è ritrovato a dover ricostruire competenze, riferimenti, linguaggi professionali, persino la propria identità lavorativa. Eppure è riuscito a tornare in corsia. La sua storia dimostra che la crescita non è mai lineare.