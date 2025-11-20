Quando lo sport è pure un lavoro, ecco le 15 professioni più ricercate in Italia

Lo studio di Assolavoro evidenzia come il sistema sportivo stia vivendo una profonda trasformazione guidata dalla tecnologia e dall'attenzione alla sostenibilità. Le app non servono solo a contare i passi, ma creano vere e proprie community virtuali dove condividere valori e obiettivi. Lo sport diventa così un nuovo modo di tessere reti sociali. Anche il marketing sportivo è cambiato radicalmente, spostando l'attenzione su social media, streaming e content marketing. Parallelamente, cresce l'attenzione verso l'impatto sociale: i bandi per eventi sportivi, sia nazionali che internazionali, richiedono oggi parametri precisi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, oltre al coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione. Lo sport si conferma così non solo come opportunità professionale, ma come strumento di inclusione e cambiamento sociale.