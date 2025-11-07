Scioperi, perché il venerdì è il giorno preferito dai sindacati: la verità dietro la polemica sul “weekend lungo”

Oggi, venerdì 7 novembre 2025, il trasporto pubblico in diverse città italiane è fermo per una nuova giornata di sciopero che coinvolge treni, autobus e metro. Nelle stesse ore, la CGIL ha annunciato un altro sciopero generale per venerdì 12 dicembre, contro le misure previste nella legge di bilancio. Due date simboliche che confermano una tendenza ormai evidente: in Italia, le principali agitazioni sindacali si concentrano quasi sempre di venerdì. Una scelta che divide l'opinione pubblica. Da un lato, molti cittadini accusano i lavoratori di volersi "allungare il weekend"; dall'altro, i sindacati spiegano che la motivazione è organizzativa, non di comodo. Nel caso dei trasporti pubblici, dove si lavora regolarmente anche il sabato e la domenica, l'ipotesi del "riposo anticipato" non trova riscontro. Piuttosto, si tratta di una strategia che punta a massimizzare l'impatto sociale e mediatico della protesta, in un giorno in cui i disagi sono più visibili e la pressione negoziale più efficace.