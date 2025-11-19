Italia seconda in Europa per NEET: ecco perché un milione e mezzo di giovani sono senza lavoro e studio

Il fenomeno degli inattivi in Italia affonda le radici in un mix di fattori strutturali. La prima causa è la profonda crisi demografica, con la costante perdita di popolazione giovanile che riduce il potenziale produttivo del Paese. A questo si aggiunge un mercato del lavoro che rappresenta un percorso a ostacoli, come dimostra il forte calo degli occupati nella fascia 25-34 anni. La criticità è aggravata dal problema della bassa qualificazione, con una quota di laureati ben al di sotto della media europea e da un forte divario territoriale e di genere che spinge le fasce più deboli, in particolare le giovani donne del Mezzogiorno, verso l'inattività e l'esclusione sociale.



"La condizione dei NEET rappresenta uno dei segnali più preoccupanti della nostra società. La sua incidenza misura lo spreco di capitale umano delle nuove generazioni. L’Italia, purtroppo, resta tra i Paesi europei con i livelli più alti: un paradosso, considerando che siamo anche tra quelli con meno giovani e con un processo di “degiovanimento” più accentuato. Rafforzare la formazione e il raccordo tra scuola e lavoro è l’investimento decisivo per assicurare vitalità economica, innovazione e sostenibilità sociale" commenta Alessandro Rosina, sociologo e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.