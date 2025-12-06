Natale 2025, il panettone diventa un lusso: prezzi alle stelle e caccia ai pezzi artigianali

Negli ultimi quattro anni si è registrato un aumento costante, su cui pesano i rincari delle materie prime: cacao, burro e uova in particolare
© Istockphoto
A Natale 2025 il panettone torna a essere protagonista, ma, soprattutto, per il suo costo. Tra cacao alle stelle, materie prime introvabili e domanda sempre più forte, il dolce simbolo delle feste si trasforma in un piccolo investimento. E non va meglio per pandoro e torroni. Secondo le rilevazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi, i prezzi dei dolci natalizi industriali sono letteralmente decollati.
Oggi un panettone o pandoro "da scaffale" oscilla tra 5,5 euro per le versioni da grande distribuzione e 17 euro per i prodotti più curati. Una differenza già importante, resa ancora più evidente dal confronto con il 2021: +42% nel giro di quattro anni. Il capitolo più critico è però quello dei prodotti al cioccolato. Creme cacao, gocce fondenti, glasse e farciture hanno subito rincari medi dell'89%, in alcuni casi addirittura raddoppiando il prezzo. Colpa soprattutto del cacao, che ha superato quota 10mila dollari a tonnellata, triplicando il valore che aveva nel 2021.
Anche il torrone non sfugge all'ondata inflattiva. Le versioni classiche - mandorle, nocciole, pistacchi - segnano aumenti attorno al 20%, mentre quelli al cioccolato arrivano a un inquietante +56,5%. Se i prodotti industriali rincarano, i pasticceri artigianali vivono una stagione paradossale: costi altissimi, ma clienti più attenti e disposti a investire sul prodotto unico. Le prenotazioni sono partite in anticipo, con diverse pasticcerie costrette a chiudere gli ordini entro metà dicembre.
Molti artigiani confermano che le materie prime continuano a salire: burro alle stelle, tuorlo d'uovo raddoppiato per effetto dell'influenza aviaria, imballaggi sempre più costosi. Eppure, molti hanno scelto di non ritoccare i prezzi rispetto al 2024, compensando con degustazioni scontate e nuove proposte. Il panettone artigianale diventa sempre più un'esperienza da personalizzare. Tornano in voga i dolci venduti con sac à poche di creme da aggiungere al momento, dai classici zabaioni agli abbinamenti più esotici. Accanto al tradizionale uvetta - canditi, amato soprattutto dai clienti più adulti, esplodono i gusti moderni: lamponi e fondente, pere, limone e zenzero, cantucci al Vinsanto.
Il prezzo giusto, ormai, non esiste più. Nel 2020 un panettone artigianale costava 30 euro: sembrava tanto. Oggi è un ricordo. Il 2024 aveva fissato una nuova soglia: 40 euro sono diventati la base. Nel 2025 si parte da 42-45 euro.
Il pandoro vive una fase diversa: meno richiesto rispetto al boom degli anni passati e spesso ancora in produzione limitata. Molti grandi nomi hanno lasciato invariati i prezzi, mentre alcune pasticcerie emergenti si distinguono per offerte sorprendentemente accessibili,