Natale 2025, il panettone diventa un lusso: prezzi alle stelle e caccia ai pezzi artigianali

Oggi un panettone o pandoro "da scaffale" oscilla tra 5,5 euro per le versioni da grande distribuzione e 17 euro per i prodotti più curati. Una differenza già importante, resa ancora più evidente dal confronto con il 2021: +42% nel giro di quattro anni. Il capitolo più critico è però quello dei prodotti al cioccolato. Creme cacao, gocce fondenti, glasse e farciture hanno subito rincari medi dell'89%, in alcuni casi addirittura raddoppiando il prezzo. Colpa soprattutto del cacao, che ha superato quota 10mila dollari a tonnellata, triplicando il valore che aveva nel 2021.