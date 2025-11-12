Istat: rincari record per gli alimentari, +25% dal 2021

Nel dettaglio, gli alimentari freschi (o non lavorati) sono aumentati più di quelli lavorati (+26,2% e +24,3% rispettivamente); il prezzo del cibo, a settembre 2025, è cresciuto del 26,8% rispetto a ottobre 2021, con incrementi più ampi per i prodotti vegetali (+32,7%), latte, formaggi e uova (+28,1%) e pane e cereali (+25,5%). Il fenomeno non ha riguardato solo l'Italia ma è stato diffuso e ha colpito altri Paesi europei anche con maggiore intensità.