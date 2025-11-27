Stipendi, in Calabria si guadagna la metà della Lombardia | La mappa interattiva dei salari, regione per regione

"Rilevante il divario di genere", sottolinea Michela Benna, consigliera d'amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili. Gli uomini sono il 57% del totale e percepiscono in media 27.967 euro annui, contro 19.833 euro delle donne. Ottomila euro di differenza che si traducono in anni di contributi persi, pensioni più basse, minore autonomia economica. Il gap è legato soprattutto alla diffusione del part-time femminile: nel 2024 il 49% delle lavoratrici ha avuto almeno un contratto part-time, contro il 21% degli uomini. "Questo dato evidenzia criticità anche in termini di carriera e stabilità economica", aggiunge Benna. Il part-time, spesso subito e non scelto, diventa una trappola che limita le possibilità di crescita professionale e consolida le disuguaglianze.



Tempo indeterminato in crescita Una nota positiva arriva dal fronte dei contratti stabili. Cresce il lavoro a tempo indeterminato: quasi 13 milioni di lavoratori, con un incremento del 2,1% e una retribuzione media di 29.594 euro. Il settore manifatturiero si conferma il traino dell'occupazione, seguito da commercio, alloggio e ristorazione. Ma anche qui le differenze territoriali pesano: Sud e Isole restano più dipendenti dal tempo determinato, alimentando un circolo vizioso di precarietà. Serve una svolta "Il quadro segnala una ripresa occupazionale accompagnata però da squilibri strutturali", conclude Benna. "Servono politiche mirate per giovani, donne e aree svantaggiate, con incentivi alla stabilizzazione e alla formazione professionale". Perché avere più lavoratori è un risultato importante, ma non basta se metà del Paese continua a essere lasciata indietro.