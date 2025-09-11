Un diamante non è più per sempre: De Beers verso la vendita, Botswana pronto all'acquisto

Lazard ha una lunga esperienza nella consulenza a governi su situazioni finanziarie complesse. Ha anche lavorato su importanti operazioni nel settore minerario, tra cui il tentativo di acquisizione di Anglo American da parte di Bhp. La nomina di Cbh a luglio 2025 aveva invece suscitato perplessità sia nel governo del Botswana che tra i banchieri di Londra, dove lo specialista esclusivo di gestione patrimoniale è relativamente sconosciuto nei circoli delle fusioni e acquisizioni nel settore minerario. In ogni caso, le intenzioni del Botswana appaiono chiare: il presidente Duma Boko ha pubblicamente affermato che De Beers non stava "facendo il suo lavoro" e ha suggerito che il governo avrebbe dovuto "assumere il controllo". E Anglo American? Come detto, la società mineraria sta cercando di vendere la sua partecipazione in De Beers nell'ambito di una più ampia operazione di ristrutturazione. Secondo indiscrezioni, avrebbe ricevuto nove manifestazioni di interesse nella prima fase delle offerte. Il Botswana ha il diritto di eguagliare qualsiasi offerta di terzi.