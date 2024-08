Trovato in Botswana un diamante di 2.492 carati: è uno dei più grandi al mondo

Un enorme diamante da 2.492 carati è stato recuperato nella miniera di Karowe, gestita dalla canadese Lucara Diamond, situata nel nord-est del Botswana, a circa 430 chilometri dalla capitale Gaborone. La pietra deve ancora essere valutata a fondo e non è ancora chiaro se produrrà gemme della massima qualità. Tra i più grandi mai rinvenuti al mondo, non è molto più piccolo del diamante Cullinan da 3.106 carati, il più imponente in assoluto, scoperto in Sud Africa quasi 120 anni fa.