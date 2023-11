Mercato del lusso, spese pazze per il tartufo che va dai 500 ai 600 euro l'etto

"Fuori dal Coro" documenta il mercato del tartufo in Piemonte dove c'è chi è disposto a spendere qualsiasi cifra per averlo. "Si spende più di mille euro in neanche cinque minuti di compravendita. Quest'anno va dai 500 ai 600 euro l'etto - commenta un commerciante - il tartufo è un prodotto importante, un unico pezzo può arrivare a costare anche diecimila euro, proprio come un diamante, e c'è chi è disposto a spenderli".

Dagli intenditori facoltosi ai semplici appassionati che nelle fiere del tartufo investono i loro stipendi: "73 euro a calice e mille euro agli impiegati per il tartufo, ma non è un problema". Anche i ristoratori devono fare importanti investimenti per tenersi la clientela: "Mediamente spendiamo 4mila euro la settimana per il tartufo bianco".

"Valorizziamo il tartufo nel periodo di stagione, dedicando un menu al ristorante solo per lui. Qui vengono persone che si possono permettere queste avventure, accompagnando questo prodotto principe con un buon vino" ha concluso lo Chef Enrico Crippa.