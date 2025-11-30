L'Italia fa sposare il mondo: è boom di coppie straniere che ci scelgono per dire sì

Nel 2024 oltre 15mila sono arrivate dall'estero per il matrimonio, confermando il Bel Paese come meta mondiale del wedding luxury
© Istockphoto
Una villa toscana al tramonto, una scalinata barocca che profuma di zagara, un violino che accompagna gli ospiti, mentre il cielo si tinge di rosa. È così che il mondo immagina l'Italia. E a quanto pare non vuole più limitarsi a sognarla, la sceglie come meta per promettersi amore eterno. L'esplosione di matrimoni stranieri sta trasformando il Paese nel set più desiderato del pianeta. Nel 2024 i matrimoni celebrati da stranieri in Italia hanno superato quota 15.100, segnando un incremento dell'11,4% rispetto all'anno precedente.
L'Italia non è solo un luogo romantico, è diventata una promessa di esperienza totale: offre un mix unico di storia, cultura, paesaggi mozzafiato e cucina rinomata, creando un'atmosfera romantica difficile da eguagliare. Secondo le più recenti rilevazioni sulle Honeymoon Destination, è la prima meta al mondo per i viaggi di nozze di lusso, superando persino destinazioni iconiche come Grecia e Bali. Una medaglia che dice molto sul fascino del Bel Paese. Chi viene a sposarsi in Italia vuole sentirsi italiano e vuole vivere un'esperienza autentica in ogni aspetto, dalla cultura al cibo e alle ambientazioni, grazie all'attrazione esercitata dal made in Italy e dai prodotti locali.
L'interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%): Toscana in testa, con le sue ville nobiliari e i vigneti da film, ma aumenta l'interesse per Sud e Isole (29,3%) con la Sicilia tra le regioni più richieste, tra tonnare storiche, masserie ristrutturate e mare da rivista.
Il "destination wedding all'italiana" non è frutto del caso. Le coppie straniere sono attratte da un mix quasi irripetibile:
- atmosfere romantiche grazie a borghi medievali, castelli storici, ville affrescate e panorami mozzafiato;
- eccellenza culinaria con la possibilità di offrire ai propri ospiti una cucina straordinaria, con piatti tradizionali e vini pregiati;
- privacy e lusso perché molte location offrono spazi esclusivi, garantendo la massima riservatezza;
- condizioni climatiche favorevoli dato che molte regioni italiane godono di un clima ideale per i matrimoni, soprattutto nei mesi estivi.
Il risultato è un'esperienza autentica, scenografica, ma accessibile, capace di trasformare un matrimonio in una mini vacanza collettiva. L'Italia è sempre stata meta d'elezione per i vip: a Venezia si sono sposati George Clooney e Amal Alamuddin e più recentemente, Jeff Bezos e Lauren Sánchez; a Firenze Kim Kardashian e Kanye West, in Puglia Justin Timberlake e Jessica Biel, sul Lago di Como Emily Blunt e John Krasinski e John Legend e Chrissy Teigen.
Secondo Enit, il settore dei matrimoni stranieri in Italia muove oggi quasi un milione di persone tra sposi e ospiti, generando circa 4 milioni di pernottamenti. E la spesa media continua a crescere: nel 2024 ha toccato quota 61.500 euro per evento, con la ristorazione che da sola assorbe il 36% del budget. L'indotto è praticamente raddoppiato negli ultimi anni: quasi 1 miliardo di euro, a fronte dei 500 milioni registrati nel 2018.
Non ci sono solo i vip, però. Sono ormai migliaia le coppie straniere che ogni anno prendono un aereo, un treno, un traghetto pur di pronunciare quel "sì" circondati da vigneti, scogliere o palazzi seicenteschi. Sempre più futuri sposi provengono da Canada, Giappone, Argentina, India, Emirati Arabi e Sud est asiatico per trascorrere e festeggiare in Italia il giorno più romantico della vita.