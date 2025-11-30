Logo Tgcom24
L'Italia fa sposare il mondo: è boom di coppie straniere che ci scelgono per dire sì

Nel 2024 oltre 15mila sono arrivate dall'estero per il matrimonio, confermando il Bel Paese come meta mondiale del wedding luxury

30 Nov 2025 - 15:58
© Istockphoto

© Istockphoto

Una villa toscana al tramonto, una scalinata barocca che profuma di zagara, un violino che accompagna gli ospiti, mentre il cielo si tinge di rosa. È così che il mondo immagina l'Italia. E a quanto pare non vuole più limitarsi a sognarla, la sceglie come meta per promettersi amore eterno. L'esplosione di matrimoni stranieri sta trasformando il Paese nel set più desiderato del pianeta. Nel 2024 i matrimoni celebrati da stranieri in Italia hanno superato quota 15.100, segnando un incremento dell'11,4% rispetto all'anno precedente.

L'Italia non è solo un luogo romantico, è diventata una promessa di esperienza totale: offre un mix unico di storia, cultura, paesaggi mozzafiato e cucina rinomata, creando un'atmosfera romantica difficile da eguagliare. Secondo le più recenti rilevazioni sulle Honeymoon Destination, è la prima meta al mondo per i viaggi di nozze di lusso, superando persino destinazioni iconiche come Grecia e Bali. Una medaglia che dice molto sul fascino del Bel Paese. Chi viene a sposarsi in Italia vuole sentirsi italiano e vuole vivere un'esperienza autentica in ogni aspetto, dalla cultura al cibo e alle ambientazioni, grazie all'attrazione esercitata dal made in Italy e dai prodotti locali.

Le regioni più desiderate (e le nuove mete in ascesa)

 L'interesse delle coppie straniere premia il Centro Italia (31,1%): Toscana in testa, con le sue ville nobiliari e i vigneti da film, ma aumenta l'interesse per Sud e Isole (29,3%) con la Sicilia tra le regioni più richieste, tra tonnare storiche, masserie ristrutturate e mare da rivista.

Perché scelgono l'Italia

 Il "destination wedding all'italiana" non è frutto del caso. Le coppie straniere sono attratte da un mix quasi irripetibile: 
- atmosfere romantiche grazie a borghi medievali, castelli storici, ville affrescate e panorami mozzafiato;
- eccellenza culinaria con la possibilità di offrire ai propri ospiti una cucina straordinaria, con piatti tradizionali e vini pregiati;
- privacy e lusso perché molte location offrono spazi esclusivi, garantendo la massima riservatezza;
- condizioni climatiche favorevoli dato che molte regioni italiane godono di un clima ideale per i matrimoni, soprattutto nei mesi estivi.

Il risultato è un'esperienza autentica, scenografica, ma accessibile, capace di trasformare un matrimonio in una mini vacanza collettiva. L'Italia è sempre stata meta d'elezione per i vip: a Venezia si sono sposati George Clooney e Amal Alamuddin e più recentemente, Jeff Bezos e Lauren Sánchez; a Firenze Kim Kardashian e Kanye West, in Puglia Justin Timberlake e Jessica Biel, sul Lago di Como Emily Blunt e John Krasinski e John Legend e Chrissy Teigen.  

Un'industria che vale oro: i numeri del business

 Secondo Enit, il settore dei matrimoni stranieri in Italia muove oggi quasi un milione di persone tra sposi e ospiti, generando circa 4 milioni di pernottamenti. E la spesa media continua a crescere: nel 2024 ha toccato quota 61.500 euro per evento, con la ristorazione che da sola assorbe il 36% del budget. L'indotto è praticamente raddoppiato negli ultimi anni: quasi 1 miliardo di euro, a fronte dei 500 milioni registrati nel 2018.

Non ci sono solo i vip, però. Sono ormai migliaia le coppie straniere che ogni anno prendono un aereo, un treno, un traghetto pur di pronunciare quel "sì" circondati da vigneti, scogliere o palazzi seicenteschi. Sempre più futuri sposi provengono da Canada, Giappone, Argentina, India, Emirati Arabi e Sud est asiatico per trascorrere e festeggiare in Italia il giorno più romantico della vita. 

