Vanessa Incontrada e il matrimonio "consapevole": così è cambiato il nuovo modo di dirsi sì

Un tempo ci si sposava per iniziare una vita insieme. Ora lo si fa quando quella vita è già cominciata. Secondo i dati Istat, l'età media del primo matrimonio in Italia supera ormai i 36 anni per le donne e i 39 per gli uomini. Ma dietro la statistica c'è un racconto più profondo: il matrimonio non è più un obbligo sociale, bensì una scelta consapevole, spesso simbolica. Vanessa Incontrada lo sa bene: dopo sedici anni di complicità e vita condivisa, a 46 anni ha detto sì al suo compagno. "Ci siamo guardati e mi ha detto: "Che ne dici se facciamo questo passo?”, e io ho detto subito di sì", ha raccontato in un'intervista recente con il sorriso di chi non ha bisogno di effetti speciali. Un sì maturo, spontaneo e per questo pieno di senso.