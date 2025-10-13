Lasciarsi ma rimanere amici: così i Kravitz ci insegnano a volersi bene anche da ex

La storia tra Lenny Kravitz e Lisa Bonet ha avuto il suo picco romantico negli anni '90, ma quello affettivo non è mai davvero finito. Separati dal 1993, i due hanno costruito un rapporto maturo e affettuoso che ha superato tempo, relazioni successive e persino matrimoni. Quando Bonet ha sposato Jason Momoa, Lenny lo ha chiamato fratello. E non per posa, ma per sincero affetto.