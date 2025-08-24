Zoe Kravitz e quell'alchimia con Austin Butler sul red carpet

Zoe Kravitz è precedentemente fidanzata con il suo co-protagonista in "Blink Twice", Channing Tatum, che aveva incontrato per la prima volta durante il casting del thriller. La coppia si era fidanzata nell'ottobre 2023, ma si era lasciata nell'ottobre 2024 dopo "aver realizzato di trovarsi in fasi diverse della vita", aveva detto una fonte a People all'epoca. Austin Butler aveva avuto una relazione con Kaia Gerber e i due si erano lasciati alla fine del 2024 dopo tre anni di frequentazione. Fonti hanno riferito a Tmz che "la relazione ha semplicemente fatto il suo corso". Butler aveva precedentemente frequentato Vanessa Hudgens dal 2011 al 2020.