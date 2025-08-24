Zoe Kravitz e quell'alchimia con Austin Butler sul red carpet

© IPA
Alla première di "Una scomoda circostanza" a Parigi i due sono sembrati molto affiatati
Zoe Kravitz e Austin Butler sono attualmente impegnati in un tour promozionale mondiale per il loro film "Una scomoda circostanza", thriller di Darren Aronofsky tratto dal romanzo del 2004 di Charlie Huston (in uscita in Italia il 27 agosto). L'attrice 36enne e l'attore 34enne, entrambi tornati recentemente single, sono stati visti scambiarsi sguardi complici e sorrisi maliziosi alla première a Parigi. Colleghi sul set ma decisamente affiatati anche fuori. La chimica tra i due non è servita a placare le ultime voci di una possibile relazione tra loro.
Austin Butler e Zoe Kravitz intanto stanno trovando il tempo per rilassarsi e trascorrere del tempo insieme durante il tour promozionale del film. L'attrice di "The Batman" e "Alta fedeltà" e l'attore di "Elvis" e "Dune: Parte 2" sono stati avvistati insieme al Dragon Bar di Parigi dopo la première sul red carpet, fotografati da Page Six e dal Daily Mail mentre si rilassavano e chiacchieravano.
Il film segue un ex giocatore di baseball esaurito di nome Hank Thompson (interpretato da Butler), che si ritrova inaspettatamente coinvolto in una pericolosa lotta per la sopravvivenza nel ventre criminale della New York degli anni 90, costretto a destreggiarsi in un mondo sotterraneo insidioso che non avrebbe mai immaginato. Kravitz interpreta l'interesse amoroso di Thompson, Yvonne, un ruolo che spiega perché i due siano stati fotografati mentre si scambiavano un bacio sul set nell'ottobre 2024. Mentre facevano il giro per promuovere il film, i due co-protagonisti hanno condiviso un momento di allegria quando Butler ha scacciato un'ape che ronzava vicino a Kravitz sul red carpet di una proiezione a Londra, secondo un video condiviso dal New York Post.
Zoe Kravitz è precedentemente fidanzata con il suo co-protagonista in "Blink Twice", Channing Tatum, che aveva incontrato per la prima volta durante il casting del thriller. La coppia si era fidanzata nell'ottobre 2023, ma si era lasciata nell'ottobre 2024 dopo "aver realizzato di trovarsi in fasi diverse della vita", aveva detto una fonte a People all'epoca. Austin Butler aveva avuto una relazione con Kaia Gerber e i due si erano lasciati alla fine del 2024 dopo tre anni di frequentazione. Fonti hanno riferito a Tmz che "la relazione ha semplicemente fatto il suo corso". Butler aveva precedentemente frequentato Vanessa Hudgens dal 2011 al 2020.
