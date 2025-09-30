Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa amore finito dopo 17 anni insieme

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono conosciuti a Cortina nel 2007 ed è nato subito l'amore. Lui era reduce dalla fine della relazione con Flora Canto (ora moglie di Enrico Brignano), avvenuta in diretta tv: lui era concorrente del "Grande Fratello" e tradì la fidanzata con Simona Salvemini. Filippo e Pamela hanno sempre preferito mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. "Pamela è la donna della mia vita" aveva detto lui qualche tempo fa. Lei invece, a proposito della decisione di non sposarsi, aveva fatto sapere: "Stiamo bene così, non abbiamo bisogno di firme per essere una famiglia".