Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa amore finito dopo 17 anni insieme

La loro storia è finita già da qualche tempo e i due lo hanno fatto sapere ai follower con un messaggio su Instagram, senza spiegare i motivi
Come un fulmine a ciel sereno, arriva l'annuncio della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni d'amore. I due lo hanno fatto sapere ai follower tramite i social, pubblicando entrambi nelle storie un messaggio in cui confessano di essersi lasciati già da un po' di tempo. Il conduttore di "Temptation Island" e la ex naufraga non hanno aggiunto nulla sulle cause della fine della loro relazione, ma hanno confermato di nutrire ancora un profondo affetto l'uno nei confronti dell'altra.
Filippo Bisciglia ha scritto in una storia su Instagram: "È da un po'...dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene". Un messaggio sintetico, scritto a lettere bianche su fondo nero. Lo stesso formato adottato da Pamela Camassa che invece ha scritto: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono conosciuti a Cortina nel 2007 ed è nato subito l'amore. Lui era reduce dalla fine della relazione con Flora Canto (ora moglie di Enrico Brignano), avvenuta in diretta tv: lui era concorrente del "Grande Fratello" e tradì la fidanzata con Simona Salvemini. Filippo e Pamela hanno sempre preferito mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. "Pamela è la donna della mia vita" aveva detto lui qualche tempo fa. Lei invece, a proposito della decisione di non sposarsi, aveva fatto sapere: "Stiamo bene così, non abbiamo bisogno di firme per essere una famiglia".
