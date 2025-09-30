Logo Tgcom24
Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa amore finito dopo 17 anni insieme

La loro storia è finita già da qualche tempo e i due lo hanno fatto sapere ai follower con un messaggio su Instagram, senza spiegare i motivi

30 Set 2025 - 09:56
© Instagram

© Instagram

Come un fulmine a ciel sereno, arriva l'annuncio della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni d'amore. I due lo hanno fatto sapere ai follower tramite i social, pubblicando entrambi nelle storie un messaggio in cui confessano di essersi lasciati già da un po' di tempo. Il conduttore di "Temptation Island" e la ex naufraga non hanno aggiunto nulla sulle cause della fine della loro relazione, ma hanno confermato di nutrire ancora un profondo affetto l'uno nei confronti dell'altra.

I messaggi social

 Filippo Bisciglia ha scritto in una storia su Instagram: "È da un po'...dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene". Un messaggio sintetico, scritto a lettere bianche su fondo nero. Lo stesso formato adottato da Pamela Camassa che invece ha scritto: "Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene". 

Pamela: "il mio corpo è un dono"

La storia di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

 Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono conosciuti a Cortina nel 2007 ed è nato subito l'amore. Lui era reduce dalla fine della relazione con Flora Canto (ora moglie di Enrico Brignano), avvenuta in diretta tv: lui era concorrente del "Grande Fratello" e tradì la fidanzata con Simona Salvemini. Filippo e Pamela hanno sempre preferito mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. "Pamela è la donna della mia vita" aveva detto lui qualche tempo fa. Lei invece, a proposito della decisione di non sposarsi, aveva fatto sapere: "Stiamo bene così, non abbiamo bisogno di firme per essere una famiglia".

