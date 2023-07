Preparazione da atleta Sull'Isola l'ex naufraga ha ammesso di aver retto bene alla fame e alla stanchezza: "Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno".

"L'Isola mi manca, non me l'aspettavo" Di certo il reality non è stato una passeggiata (Marco Mazzoli ha anche avuto un malore una volta tornato a casa), soprattutto per lei che è arrivata fino alla fine. Nonostante questo ha dei bellissimi ricordi delle settimane passate sull'isola: "Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato. Dormivo in spiaggia sotto le stelle, mi svegliavo per contemplare la luna.Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane".