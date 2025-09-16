Liam Hemsworth sposerà Gabriella Brooks, conosciuta grazie alla ex Miley Cyrus

Dopo sei anni d'amore sono in arrivo le nozze tra Liam Hemsworth, ex marito di Miley Cyrus, e la modella Gabriella Brooks. A fare da Cupido sarebbe stata proprio la popstar, che li avrebbe fatti incontrare quando faceva coppia con l'attore. Per Hemsworth sarà quindi il secondo matrimonio dopo quello con Miley, durato dal dicembre 2018 al febbraio 2020.