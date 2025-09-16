Liam Hemsworth sposerà Gabriella Brooks, conosciuta grazie alla ex Miley Cyrus

Miley Cyrus lancia "End of the World"
La modella ha annunciato il fidanzamento mostrando sui social l'anello
Dopo sei anni d'amore sono in arrivo le nozze tra Liam Hemsworth, ex marito di Miley Cyrus, e la modella Gabriella Brooks. A fare da Cupido sarebbe stata proprio la popstar, che li avrebbe fatti incontrare quando faceva coppia con l'attore. Per Hemsworth sarà quindi il secondo matrimonio dopo quello con Miley, durato dal dicembre 2018 al febbraio 2020.
A confermare il fidanzamento è stata la futura sposa, con un dolcissimo post pubblicato su Instagram in cui ha mostrato anche l'anello di fidanzamento. A corredo dell'annuncio un'emoji a forma di cuore bianco e uno scatto in bianco e nero della coppia. Le indiscrezioni di un possibile matrimonio all'orizzonte erano iniziate a circolare qualche settimana fa, quando la Brooks è stata vista indossare un anello di diamanti al dito mentre passeggiava lungo il molo di uno yacht a Ibiza, in Spagna.
Hemsworth e Brooks sono entrambi australiani ed erano stati pizzicati per la prima volta insieme nel dicembre 2019, durante un brunch con i genitori dell'attore a Byron Bay, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. La relazione è diventata ufficiale alla Gold Dinner di Sydney, nel giugno 2021. L'attore aveva infatti condiviso sui social una foto di gruppo in cui appariva insieme a Gabriella, a suo fratello Chris Hemsworth con la moglie Elsa Pataky, e alla moglie di Matt Damon, Luciana Barroso.
