Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono ufficialmente... single: legalizzato il divorzio

A 13 mesi dal loro matrimonio quindi (si erano sposati nel dicembre 2018) Miley, 27 anni e Liam, 30 sono nuovamente due persone libere. In realtà entrambi hanno già intrapreso nuove relazioni. La cantante di "Wrecking Ball" è fidanzata da qualche mese con Cody Simpson, artista australiano, mentre l'attore di "Hunger Games" con la modella Gabriella Brooks.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth, l'album fotografico di una coppia... "sui generis". Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 instagram 22 di 22 instagram 22 di 22 instagram 22 di 22 instagram 22 di 22 instagram 22 di 22 -olycom 22 di 22 v-magazine 22 di 22 instagram 10 di 22 instagram 11 di 22 instagram 12 di 22 instagram 13 di 22 -olycom 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fonti vicine a Miley riferiscono che la cantante è molto felice con Cody e che i due hanno trascorso un meraviglioso Natale con la famiglia di lui.

In quanto a Liam, sebbene avvistato più volte accanto alla bella Gabriella Brooks, le cose starebbero diversamente: “A Liam manca molto Miley. L'amerà sempre e lei lo amerà sempre. Si sono separati perché Liam si è reso conto che il loro non era e non poteva essere un matrimonio tradizionale. È stato molto difficile per lui e non ha funzionato nemmeno per lei. Entrambi volevano vivere la propria vita in modo diverso” riferiscono amici dell'attore al magazine Hollywood Life.

E a confermare che il cuore di Liam batte ancora per Miley basta scorrere il suo account Instagram, pieno zeppo, ancora, di scatti dell'ex.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE