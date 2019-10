Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus con la star della serie tv "Dynasty"

Tutti lo credevano intento ancora a leccarsi le ferite dopo la fine improvvisa del suo matrimonio con Miley Cyrus , invece Liam Hemsworth ha già dimenticato la sua ex e avviato una nuova relazione. L'attore sembra aver ritrovato l'amore con la 22enne Maddison Brown , star della serie tv "Dynasty". Il portale TMZ li ha pizzicati per le vie di New York mentre passeggiavano mano nella mano.

Liam e Maddison sono stati avvistati a passeggio insieme e poi a pranzo in un ristorante newyorkese, lui con un cappotto blu scuro, lei in jeans e camicia, entrambi bellissimi e sorridenti. Hemsworth, che ha da poco visto andare in frantumi il suo rapporto con l'ormai ex moglie Miley Cyrus (impegnata ora con il cantante Cody Simpson dopo la fine del flirt con Kaitlynn Carter) sembra essersi lasciato il passato alle spalle ed è pronto per una nuova love story. La giovane Maddison sarà la donna giusta?