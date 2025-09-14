Logo Tgcom24
LE FOTO DEL PARTY

Da Cher a Lenny Kravitz: la riapertura del leggendario Studio 54

Il mitico club è tornato ad animare eccezionalmente la nightlife di New York per un evento speciale

14 Set 2025 - 23:11
Da Cher a Lenny Kravitz, da Colman Domingo alla top Adut Akech. Sono state riaperte eccezionalmente, con una parata di star e celebs, le porte del mitico Studio 54 di New York. Questo luogo simbolo della nightlife della Grande Mela è tornato ad essere per una notte un palco vibrante di glamour e audacia per un evento eccezionale.

Cher e le altre star ospiti della riapertura dello Studio 54

 Oltre alla star di “Believe” - ancora tra i singoli più venduti al mondo -, che con Maripol e Pat Cleveland ha fatto la storia di questo storico club, la serata ha visto la partecipazione di un mix eclettico di personalità: beauty e fashion insider, innovatori del panorama culturale, creativi emergenti, amici della maison Valentino, vera protagonista dell’evento. L’eccezionale riapertura dell’iconico locale è stata, infatti, la cornice per il debutto di una collezione di profumi in edizione limitata, “Valentino Beauty Born in Roma 2025 Rendez-Vous".  

Studio 54, una serata speciale per il club più famoso di New York City

 Ad affiancare i gestori storici del locale, c’erano i volti del brand: l’attore Colman Domingo, fresco della nomina a Global Beauty Ambassador, la modella Adut Akech, star delle fragranze Born in Roma e Nana, protagonista di tutte le campagne make up del marchio. Al party hanno partecipato, tra gli altri, anche celebs quali FKA Twigs, Lenny Kravitz, Sophie Thatcher, Tessa Thompson. La serata ha visto il susseguirsi di una serie di performance che hanno fatto sì che l’evento diventasse uno spettacolo vero e proprio, tra balli avant-garde, musica live e momenti teatrali. Un modo di rendere omaggio al vibrante ruolo culturale che svolse lo Studio 54 tra il 1977 e il 1980, un luogo in cui creatività, espressione di sé, libertà e individualità venivano irradiate alla massima potenza.

Star e celebs per la riapertura dello Studio 54 di New York

1 di 16
