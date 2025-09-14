Da Cher a Lenny Kravitz: la riapertura del leggendario Studio 54

Ad affiancare i gestori storici del locale, c’erano i volti del brand: l’attore Colman Domingo, fresco della nomina a Global Beauty Ambassador, la modella Adut Akech, star delle fragranze Born in Roma e Nana, protagonista di tutte le campagne make up del marchio. Al party hanno partecipato, tra gli altri, anche celebs quali FKA Twigs, Lenny Kravitz, Sophie Thatcher, Tessa Thompson. La serata ha visto il susseguirsi di una serie di performance che hanno fatto sì che l’evento diventasse uno spettacolo vero e proprio, tra balli avant-garde, musica live e momenti teatrali. Un modo di rendere omaggio al vibrante ruolo culturale che svolse lo Studio 54 tra il 1977 e il 1980, un luogo in cui creatività, espressione di sé, libertà e individualità venivano irradiate alla massima potenza.