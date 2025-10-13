Ludmilla Radchenko, una mostra per festeggiare i 15 anni di carriera nell'arte
© Tgcom24
© Tgcom24
Da marzo si erano lasciati, ora lei parte per Dubai: “Continuerò a volerti bene”
© Tgcom24
“È arrivato il momento, il momento di prendere il volo”. Con queste parole Ludmilla Radchenko posta il saluto all’aeroporto di Milano a Matteo Viviani con cui ha vissuto una storia d’amore durata 17 anni. A marzo avevano comunicato di essersi lasciati, ma ora lei parte per Dubai e scrive: “Non mi hai mai tenuto in gabbia e alla fine hai aperto la finestra: da ora le nostre strade si separano, ma la fortezza è rimasta intatta. Niente gossip, niente cattiverie, niente litigi per dividere ciò che abbiamo costruito, almeno così mi rimarrai sempre accanto ed io continuerò a stimarti e volerti bene per sempre. Grazie che ci sei sempre per tutti noi. Sii felice”.
© Tgcom24
© Tgcom24
A giugno Matteo Viviani scriveva sui social postando una foto con Ludmilla Radchenko mentre brindavano: “Sono oramai 4 mesi che abbiamo deciso di dividerci… ed eccoci qua, con tanto di sangria! Separare le nostre vite mantenendo al contempo un profondo legame sembrava quasi un’utopia; un ideale bello da raccontare ma impossibile da realizzare. Questa serata, a suo modo romantica, passata a parlare dei nostri meravigliosi bambini, dei loro progetti, dei loro bisogni, della loro felicità e anche un po’ di noi… beh, dimostra che una separazione, se affrontata con intelligenza, può trasformarsi in un’evoluzione positiva per tutti. E dopo qualche doveroso nuvolone oggi, finalmente, le nostre anime sono leggere e felici. Cin cin!”
Matteo Viviani aveva comunicato la separazione da Ludmilla Radchenko il 29 marzo sui social: “Io e Ludmilla ci siamo lasciati – diceva in un video a cuore aperto ai follower - E’ una decisione presa insieme, maturata all’inizio di quest’anno, non dovuta a eventi eccezionali. Vediamo questa separazione come un’evoluzione del nostro rapporto… Siamo circondati da coppie scoppiate… forse si sono lasciati troppo tardi. Io e Ludmilla non lo vogliamo. Sembra assurdo ma a volte lasciarsi è l’unico modo per continuare a volersi profondamente bene”. Stavano insieme dal 2013 e hanno due figli.