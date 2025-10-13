“È arrivato il momento, il momento di prendere il volo”. Con queste parole Ludmilla Radchenko posta il saluto all’aeroporto di Milano a Matteo Viviani con cui ha vissuto una storia d’amore durata 17 anni. A marzo avevano comunicato di essersi lasciati, ma ora lei parte per Dubai e scrive: “Non mi hai mai tenuto in gabbia e alla fine hai aperto la finestra: da ora le nostre strade si separano, ma la fortezza è rimasta intatta. Niente gossip, niente cattiverie, niente litigi per dividere ciò che abbiamo costruito, almeno così mi rimarrai sempre accanto ed io continuerò a stimarti e volerti bene per sempre. Grazie che ci sei sempre per tutti noi. Sii felice”.