Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, un brindisi per siglare la pace

"Sono passati 4 mesi da quando abbiamo deciso di separarci - scrive Ludmilla - E finalmente, ci siamo arrivati davvero. Non 'una pausa', non 'vediamo come va'… ma una separazione vera e propria. E no, non è un ritorno di fiamma. È solo che, anche da “ex”, certi equilibri non si rompono… si trasformano. Serata di chiacchiere vere, senza dramma e sarcasmo, un brindisi ai nostri figli, ai loro bisogni equilibri e desideri, e persino qualche risata sulle nostre follie passate. Spoiler: si può volersi bene anche senza volersi indietro. Chi l’avrebbe detto? La separazione più evoluta del secolo direi... Insomma, anche qui siamo riusciti a trasformare l’utopia nella realtà. E oggi, dopo doverose nuvole e turbolenze superate, l’aria è finalmente leggera. E pure la sangria non era male".