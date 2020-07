Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani nudi nella sauna, anniversario di nozze bollente Instagram 1 di 50 Instagram 2 di 50 Instagram 3 di 50 Instagram 4 di 50 Instagram 5 di 50 Instagram 50 di 50 Instagram 50 di 50 Instagram 50 di 50 Instagram 50 di 50 Instagram 10 di 50 Instagram 11 di 50 Instagram 12 di 50 Instagram 13 di 50 Instagram 14 di 50 Instagram 15 di 50 Instagram 16 di 50 Instagram 17 di 50 Instagram 18 di 50 Instagram 19 di 50 Instagram 20 di 50 Instagram 21 di 50 Instagram 22 di 50 Instagram 23 di 50 Instagram 24 di 50 Instagram 25 di 50 Instagram 26 di 50 Instagram 27 di 50 Instagram 28 di 50 Instagram 29 di 50 Instagram 30 di 50 Instagram 31 di 50 Instagram 32 di 50 Instagram 33 di 50 Instagram 34 di 50 Instagram 35 di 50 Instagram 36 di 50 Instagram 37 di 50 Instagram 38 di 50 Instagram 39 di 50 Instagram 40 di 50 Instagram 41 di 50 Instagram 42 di 50 Instagram 43 di 50 Instagram 44 di 50 Instagram 45 di 50 Instagram 46 di 50 Instagram 47 di 50 Instagram 48 di 50 Instagram 49 di 50 Instagram 50 di 50 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un settimo anniversario davvero bollente, quello che si sono concessi Ludmilla e Matteo. Insieme in un resort sulle Dolomiti si dedicano al più assoluto relax. Le foto dalla sauna di coppia sono a dir poco bollenti. Entrambi posano completamente nudi, mostrando la schiena e una porzione del lato B, mentre il riflesso sul vetro lascia intuire tutte le forme del corpo senza veli. Lo spettacolo che offre la Radchenko girandosi di fronte non è da meno, con il seno coperto dalle mani e la pelle umida.

In costume a bordo piscina, la Iena e la pittrice si scambiano coccole e tenerezze, fanno brindisi con vista sulle Dolomiti e si scambiano dediche social da piccioncini. "Si dice spesso che dopo 12 anni insieme le emozioni non sono più le stesse... certo, non è facile tenere il fuoco sempre acceso... ma se sai che la tua scelta è quella giusta tra milioni e milioni di stelle - c’è da fare un percorso lunghissimo... e mirare sempre in cima... insieme si cammina, si condivide, si affrontano le difficoltà, si cade e si risale... non bisogna mai fermarsi... anche perché l’amore ha bisogno del cibo sano- rispetto, ammirazione e la capacità di godersi insieme le cose... altrimenti tutto perde il senso... perché l’amore è vita e le emozioni sono la terapia per viverla al 100%". Dopo cinque anni di fidanzamento, sette anni di matrimonio e due figli la passione tra loro non si è mai assopita e anzi, oggi brucia più che mai...

