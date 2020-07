Radcenko e Viviani, che incidente al compleanno della figlia della Iena!

Prima gli scatti felici e sorridenti con la torta, i regali, gli amici. Poi il dolore per un incidente che ha guastato la festa. Al compleanno di Eva, primogenita di Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani un piccolo imprevisto rovina il party per gli 8 anni della bambina. “Purtroppo la meravigliosa festa è finita male” scrive Ludmilla. “Quando si regala uno skateboard a una bambina di 8 anni…” aggiunge la Iena.

Era tutto perfetto: gli amici attorno alla piccola Eva, tanti regali da scartare e uno in particolare tanto atteso e desiderato che la bambina tiene stretto tra le braccia anche durante le foto con mamma, papà e fratellino. Poi dopo la torta tutti fuori a giocare e a “provare” i regali nuovi. “Storia di un compleanno a ritroso: quando si regala uno skateboard ad una bambina di 8 anni è molto utile abbinare anche un set di protezioni. Recenti studi scientifici inoltre, evidenzierebbero quanto sia ancor più utile metterle” scrive Viviani postando lo scatto della sua bimba al pronto soccorso mentre mette il gesso al braccio.



E anche la Radchenko spiega ai follower l’accaduto tra le foto prima sorridenti e poi in lacrime: “Purtroppo la meravigliosa giornata dell’ottavo compleanno è finita male… ma ora ci lavoriamo per affrontarla con filosofia come si dice… a pensare che papà ha preso le protezioni per il nuovo regalo… ma nel momento di euforia tra gli amici non le aveva... piccola Eva Sprint supererà anche questo”. Ora ci penseranno la Iena e Ludmilla a far dimenticare l’epilogo di questa festa e a coccolare la loro piccolina dal “braccio di ferro”…

