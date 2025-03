La Iena Matteo Viviani: “Io e Ludmilla Radchenko ci siamo lasciati”

Anche Ludmilla Radchenko ha scelto un videomessaggio per spiegare le ragioni della separazione da Matteo Viviani. "Io e Matteo ci separiamo, è stata una decisione maturata da tempo, una decisione, un passo difficile, importante per preservare tutto ciò che abbiamo costruito insieme – ha detto - Abbiamo vissuto una favola, abbiamo scelto di non distruggerla, ci siamo sempre dati la libertà e non l’abbiamo mai tradita e ci siamo sempre detti che ognuno di noi è libero di proseguire il proprio cammino, il percorso, come meglio sente". E ancora: "Non ci sono né colpe né precedenti, abbiamo sempre vissuto un rapporto pulito, sano, trasparente e continueremo a farlo da alleati".