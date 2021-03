Crioterapia e mascherina, ecco Ludmilla Radchenko chiusa nel... "freezer"

Più sexy che mai! Non solo pittrice e modella, Ludmilla Radchenko riscopre il suo lato più sensuale e regala ai follower siparietti bollenti. Dopo la vacanza con le amiche nella spa con tuffi in piscina super-intriganti, la moglie della Iena, Matteo Viviani, posta gli scatti e i video durante la crioterapia. In bikini con la mascherina sul volto si sottopone a un trattamento medico-estetico e i fan impazziscono per le sue curve.

Lato B in bella vista, décolleté in primo piano e stacchetti degni del bancone di “Striscia La Notizia”, la Radchenko delizia i follower con ancheggiamenti sensuali mentre cerca di resistere alle temperature davvero gelide. E’ entusiasta di questa prova di coraggio e scrive: “Lo spirito siberiano” commentando la sua performance a -93 gradi. In testa ha il cappellino di lana, guanti a coprire le mani e mascherina Fpp2 per proteggersi bocca e naso. Ma il fisico in lingerie di pizzo azzurro deve sopportare le temperature glaciali per poter trarre i benefici della seduta. “Brrr” aggiunge nelle Storie mentre mostra che dopo 3 minuti si trova a -89 gradi. A casa a riscaldarla ci pensa Matteo Viviani. Insieme ripensano al lockdown dell’anno scorso: “Esattamente un anno fa siamo rimasti in Valsesia... l’anno è volato, per fortuna siamo uniti più di prima ed i bimbi più grandi…”.

