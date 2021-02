Ludmilla Radchenko mostra il fondoschiena in piscina

“Diciamo che questo mese mi sono fatta un c.... così! (mazzo di fatica)” scrive Ludmilla Radchenko postando due immagini che la ritraggono in bikini a bordo piscina con un bel fondoschiena in bella vista. La ex letterina di origine russa, sposata con la Iena Matteo Viviani dal 2013, si trova in una spa sul lago di Garda e si sta dedicando a un’intesa seduta di fitness che mostra risultati strabilianti. La showgirl a Milano ha uno studio di pop art.