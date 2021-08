Bagno nel vino, per Ludmilla Radchenko momenti a luci rosse con Matteo Viviani Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani si concedono qualche giorno di relax sulle colline toscane. In agriturismo, tra passeggiate e tuffi in piscina con i figli, ne approfittano anche per un bel bagno nel vino. Sui social condividono le immagini della loro esperienza, immersi in una vasca piena di rosso e avvolti da una luce soffusa. "La stanza del peccato" la chiama la ex Letterina, che non esita a regalare ai follower pose bollenti.