Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano e lui le regala un maxi anello: "Sì all'amore della mia vita"

In una serie di scatti social l'influencer mostra la romantica proposta di matrimonio del calciatore

13 Ott 2025 - 16:29
Ludovica Pagani ha detto sì a Stephan El Shaarawy. "Sì all'amore della mia vita", così l'influencer da 4 milioni di follower ha scritto nella didascalia di un post condiviso su Instagram, dove annuncia che il calciatore della Roma le ha chiesto di sposarlo. Una proposta di matrimonio in piena regola, con tanto di maxi anello e romantica cena, come mostrano gli scatti pubblicati dalla Pagani.

Ludovica Pagani ha detto sì a Stephan El Shaarawy

La romantica proposta

  Nelle immagini, pubblicate anche da El Shaarawy, si vede una terrazza illuminata da candele e piena di fiori e un tavolo con una tovaglia bianca, pronto per la cena, ai piedi del quale il calciatore si è inginocchiato, come da copione, per chiedere la mano alla sua fidanzata, che per l'emozione e la sorpresa si copre il volto con le mani commossa. In piena atmosfera da sogno anche l'anello con brillante che l'influencer mostra poi orgogliosa al dito a conferma delle imminenti nozze. 

Una coppia poco social

 Immediate le reazioni social di amici e colleghi della coppia, che si sono congratualati hanno fatto gli auguri ai futuri sposi. Ludovica Pagani e El Shaarawy, 30 anni lei 31 lui, fanno coppia ormai da qualche anno, ma non hanno mai amato le luci dei riflettori e hanno sempre preferito tutelare la loro vita privata non mostrandosi troppo sui social. Per questa importante occasione però l'influencer e il calciatore hanno fatto uno strappo alla regola, gli scatti della proposta di matrimonio non potevano che essere condivisi.  

Ludovica Pagani si scopre per il suo primo calendario

