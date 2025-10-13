Immediate le reazioni social di amici e colleghi della coppia, che si sono congratualati hanno fatto gli auguri ai futuri sposi. Ludovica Pagani e El Shaarawy, 30 anni lei 31 lui, fanno coppia ormai da qualche anno, ma non hanno mai amato le luci dei riflettori e hanno sempre preferito tutelare la loro vita privata non mostrandosi troppo sui social. Per questa importante occasione però l'influencer e il calciatore hanno fatto uno strappo alla regola, gli scatti della proposta di matrimonio non potevano che essere condivisi.