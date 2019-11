Ludovica Pagani si scopre per il suo primo calendario

Web influencer, volto Tv e voce radiofonica, Ludovica Pagani è la sexy protagonista del calendario 2020 in edicola con i magazine Chi e Tv Sorrisi e Canzoni. Sensuale e provocante campeggia in 12 scatti inediti ed esclusivi ispirati ai diversi generi musicali, dal rap alla disco, dal rock al country, dal grunge al blues

“Lavorare a questo calendario è stato davvero intenso e gratificante e ricorderò per sempre un team di lavoro in perfetta armonia”, ha dichiarato Ludovica. “Ogni foto è ispirata ad un genere musicale diverso: abbiamo in qualche modo ripercorso la storia della musica. Sono soddisfatta e orgogliosa del risultato e spero possa trasmettere le stesse emozioni che solo la musica a volte riesce a dare", ha concluso Pagani.

