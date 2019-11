Taylor Mega sexy in rosso alla festa per il calendario senza veli

Sfrontata e sensuale, bella da far girare la testa, con un corpo mozzafiato che non esita ad esibire ad ogni occasione: Taylor Mega è stata scelta da For Men Magazine come protagonista del suo calendario 2020, in edicola a novembre come allegato del magazine. Pose sexy e rigorosamente senza veli per la star dei social, per 12 mesi che si preannunciano bollenti. I 13 scatti (copertina e 12 mesi) sono stati realizzati dal fotografo Dario Plozzer che ha voluto ricreare atmosfere dal sapore anni 80. Taylor ha voluto devolvere il suo compenso all'associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere le donne dalla violenza di genere.