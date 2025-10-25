Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: nozze a Milano con la compagna Chiara Patriarca

Nonostante la naturale riservatezza che da sempre contraddistingue Massimo Cacciari, alcuni amici della coppia raccontano che la convivenza tra i due prosegue ormai 2almeno dai tempi del Covid2, nella zona dei Navigli a Milano. "Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna - raccontano a "Il Gazzettino" persone a lui vicine. "Ma con Chiara è diverso: lei è simpatica, brillante e sa tenergli testa, sia sul piano intellettuale sia su quello caratteriale".

