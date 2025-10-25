Logo Tgcom24
Massimo Cacciari si sposa a 81 anni: nozze a Milano con la compagna Chiara Patriarca

Il filosofo e intellettuale veneziano convola a nozze con la professionista triestina di 52 anni con cui convive da tempo a Milano

25 Ott 2025 - 10:53
Nozze in vista per Massimo Cacciari a 81 anni. Uno dei più noti filosofi e intellettuali italiani sposerà con la compagna Chiara Patriarca, 52 anni. La notizia, riportata da "Il Gazzettino", è stata confermata dalle pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi comunali di Venezia e di Milano. La storia nata a Venezia, città d'origine del filosofo, si è consolidata negli anni fino alla convivenza a Milano da alcuni anni.

Secondo quanto emerge dagli atti, lo sposo è "Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5 giugno 1944, residente a Venezia", mentre la futura moglie è "Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30 settembre 1973, residente a Milano". Le nozze si terranno nel capoluogo lombardo, anche se non sono ancora stati resi noti la data precisa e la sede della cerimonia.

Un amore riservato nato a Venezia

 Nonostante la naturale riservatezza che da sempre contraddistingue Massimo Cacciari, alcuni amici della coppia raccontano che la convivenza tra i due prosegue ormai 2almeno dai tempi del Covid2, nella zona dei Navigli a Milano. "Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna - raccontano a "Il Gazzettino" persone a lui vicine. "Ma con Chiara è diverso: lei è simpatica, brillante e sa tenergli testa, sia sul piano intellettuale sia su quello caratteriale".

Discrezione e intesa profonda

 Di Chiara Patriarca si sa poco: secondo indiscrezioni sarebbe un'architetta o una professionista del settore creativo, ma la coppia ha sempre mantenuto la massima discrezione sulla propria vita privata. Una scelta coerente con lo stile di Cacciari.

