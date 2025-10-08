Lui si inginocchia ai piedi di lei durante il battesimo del figlio Kian
Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? La coppia aveva detto che sarebbe convolata a nozze dopo la nascita di Kian. Ora al battesimo del loro primogenito compare una foto sospetta e i follower sentono già profumo di fiori d’arancio. Lui si è inginocchiato ai piedi di lei: lo scatto è stato pubblicato dalla Salemi sui social e i fan si sono detti felici per il sì in vista.
Qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno festeggiato il battesimo di Kian, nato a gennaio. La Salemi ha postato le immagini della cerimonia religiosa e del party milanese con amici e parenti e in uno scatto si vede Pierpaolo Pretelli in ginocchio davanti alla compagna: sarà arrivata la proposta nel giorno speciale di Kian?
Qualche tempo fa in un’intervista a “Verissimo” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno detto che le nozze non sono fondamentali: “Non è nelle nostre priorità in questo momento. Quando ci sarà, incoronerà il nostro amore, adesso lo incorona Kian”. Hanno cambiato idea?