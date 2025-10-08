Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano? La coppia aveva detto che sarebbe convolata a nozze dopo la nascita di Kian. Ora al battesimo del loro primogenito compare una foto sospetta e i follower sentono già profumo di fiori d’arancio. Lui si è inginocchiato ai piedi di lei: lo scatto è stato pubblicato dalla Salemi sui social e i fan si sono detti felici per il sì in vista.