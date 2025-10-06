Logo Tgcom24
A Milano

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli battezzano Kian, festa in famiglia

Peluche e dolcetti azzurri per il party del figlio dei due influencer

06 Ott 2025 - 11:26
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato in famiglia il battesimo di Kian, nato il 10 gennaio. I due hanno preferito godersi il loro piccolino senza condividere sui social la cerimonia, ma ci hanno pensato gli invitati a spoilerare il party. “Sei tanto fortunato piccolino e sei circondato da tantissimo amore” ha scritto un’amica della coppia su Instagram postando le immagini.

Location e look del battesimo

  Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato a Milano. La location è stata allestita con maxi peluche, una torta a tre piani decorata con dolcissimi cagnolini bianchi e una cascata di palloncini azzurri e color panna. Sulla parete principale campeggiava la scritta “Il battesimo di Kian”. Per la cerimonia, Giulia Salemi – che di recente in un’intervista a Tgcom24 ha detto che sui social mostra la sua “vita imperfetta” - ha sfoggiato un elegante abito midi con bustier effetto corsetto, caratterizzato da una profonda scollatura frontale e laterale che metteva in risalto la sua femminilità con classe e raffinatezza.

Il messaggio di nonna Fariba

  A condividere l’emozione della giornata è stata anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia, che su Instagram ha dedicato un dolcissimo messaggio al nipotino: “Mio meraviglioso Kian, oggi hai ricevuto il tuo primo grande abbraccio dal cielo. Che la tua vita sia illuminata dalla luce, protetta dalla speranza e guidata dalla bontà. Cresci sano, forte, curioso e gentile, circondato da chi ti ama. Questo giorno resterà per sempre un dolce inizio. Ti amo, nonna”.

© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

