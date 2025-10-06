Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato a Milano. La location è stata allestita con maxi peluche, una torta a tre piani decorata con dolcissimi cagnolini bianchi e una cascata di palloncini azzurri e color panna. Sulla parete principale campeggiava la scritta “Il battesimo di Kian”. Per la cerimonia, Giulia Salemi – che di recente in un’intervista a Tgcom24 ha detto che sui social mostra la sua “vita imperfetta” - ha sfoggiato un elegante abito midi con bustier effetto corsetto, caratterizzato da una profonda scollatura frontale e laterale che metteva in risalto la sua femminilità con classe e raffinatezza.