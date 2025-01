Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori, e annunciano la nascita del loro primo bebè postando una foto in cui si abbracciano teneramente con il piccolo tra loro. "Kian Salemi Pretelli" scrivono semplicemente dando l'annuncio ai follower, corredando il nome del piccolino con un cuore celeste. Del resto non bastano le parole per esprimere un amore così grande.