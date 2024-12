Per rispondere a una follower in alto mare con la scelta del nome per il figlio, Giulia Salemi condivide i suoi appunti. La lista dei preferiti si apre con Vittorio, Ryan, Ezechiele e Louis, e procede con Gioele, Aron, Cyrus, Samir, Rafael, Julian. Tra quelli presi in considerazione si trovano anche Ian, Lian, Victor, Julien, Leandro e Orlando e anche Joele, Bryan, Dylan, Robert, Michael, Brando, Damiano, Nadir, Axel e Theo. Una selezione eclettica, e per trovare quello giusto non manca poi molto: la nascita del figlio che aspetta da Pierpaolo Pretelli è in programma per la metà di gennaio. Per ora il bambino viene chiamato affettuosamente "Pistacchio". Lo ha rivelato la futura mamma a Silvia Toffanin durante una recente ospitata a "Verissimo". "Ti aspetto piccolo grande uomo" ha detto nel corso della stessa intervista in tv.