Giulia Salemi sfoggia il pancione a New York

Giulia Salemi ha portato il suo bel pancione a New York. La showgirl in dolce attesa del suo primo bebè dal compagno Pierpaolo Pretelli si gode la gravidanza in America. Dalla Grande Mela posta shooting di lavoro e giri per la città con tutta la felicità che porta con sé. In Italia ad attenderla c’è il fidanzato e tanti fan che hanno appena scoperto – grazie al gender reveal durante “Verissimo” – che la cicogna porterà alla coppia un maschietto.