“Pier è un padre modello e riesce a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia” ha detto Giulia Salemi parlando del compagno Pierpaolo Pretelli al settimanale “Oggi”. “Ho fatto un braccio come quello dei tennisti cambiando i pannolini e, poi, di notte gli faccio fare il ruttino. Leo ha conosciuto Kian in video perché lui vive a Miami con la mamma. Adesso io e Giulia siamo già pronti per la femminuccia...” ha aggiunto Pierpaolo Pretelli ora in tournee con "Rocky The Musical". E forse prima della seconda cicogna la coppia sta organizzando il matrimonio.