Giulia Salemi è diventata mamma il 10 gennaio: "Alle 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli. Mamma e papà si sono presi un po' di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l'amore che ci state regalando" avevano scritto la Salemi e Pretelli (in look coordinato). E da allora si è dedicata completamente al suo primogenito: "Sono assente perché mi sto godendo ogni secondo al massimo" ha raccontato. Dal salotto di casa ha aggiunto: "Mi fa troppo strano, sono immersa nella mia bolla, sono assente. Non vi sto leggendo perché sono assorbita. È il momento più importante della mia vita, più bello, e sono off. Volevo fare un saluto e ringraziare tutti".