"Grande Fratello", Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli salutano in diretta dopo la nascita del figlio

"Però Kian è un re, come recita il suo nome in persiano, in omaggio anche a Giulia che è di origini persiane", spiega Alfonso. E aggiunge: "Inquilini, vi voglio dire che Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti proprio in quella Casa. Lo voglio dire perché loro sono stati (come Lorenzo e Shaila, piuttosto che Mariavittoria e Tommaso e Giglio e Yulia) una delle tante coppie su cui nessuno puntava un euro. E invece stanno insieme e hanno fatto un bellissimo bambino. Vi auguro tanta felicità, come sta Kian?". "Grazie Alfonso, allora non ti chiediamo di fare il padrino perché tanto sei già impegnato, al massimo il vero guru della moda", scherza la coppia. Dalla Casa interviene Stefania Orlando che fa gli auguri a Giulia e Pierpaolo e racconta: "Io sono stata la prima a sapere di questa coppia perché Giulia dormiva nel letto con me, un bacio ragazzi".