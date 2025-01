"Grande Fratello", Helena Prestes rientra e attacca Lorenzo Spolverato: "Sei un bugiardo e un manipolatore"

Il conduttore Alfonso Signorini invita Helena Prestes a entrare nel salotto della Casa del "Grande Fratello" per chiarirsi con Lorenzo Spolverato. "Il tuo atteggiamento è cambiato rispetto al primo mese e mezzo in cui noi avevamo quella complicità, quell'attrazione fisica reciproca. Ho visto una parte di te che mi ostacolava e ostacolava la mia relazione e sono arrivato a pensare che tu fossi diventata un po' un peso per me", esordisce l'inquilino. "Sei sicuro di quello che stai dicendo? Tu dici un sacco di bugie a te stesso e ci credi. Tu hai sempre e solo giocato con me, sei un bugiardo. Racconti solo bugie per cercare di manipolare tutta la Casa e adesso con Shaila stai facendo tutti i giochetti che facevi con me", replica la modella. E aggiunge: "Tu ami solo te stesso. Io ci ho provato a vedere il meglio di te, ma non c'è niente di bello in te. Tu sei cattivo, stai giocando sporco". "Ok, gli insulti ce l'abbiamo, ora fornisci le prove", risponde indispettito Lorenzo. "Tu sai che io sono entrata qui per della spensieratezza e tu non sei riuscito a darmela", replica Helena. "Che dialogo è? Non si trova mai un punto con te e sai perché? Perché vai dritta per la tua tangente e non ascolti, dovresti ascoltare. Come posso fidarmi di te che continui a insultarmi senza prove? Dammi le prove che io sia cattivo e manipolatore", risponde il ragazzo.