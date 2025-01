"Grande Fratello", Jessica Morlacchi torna e attacca Luca Calvani: "Mi hai preso in giro" | E chiarisce con Helena

Il primo confronto è quello con la "rivale" Helena. Dopo aver visto il riassunto di quanto avvenuto tra loro e nei rapporti con gli altri inquilini, la cantante si ritrova faccia a faccia in salone con la modella brasiliana. "Mi fa male vedere questo video adesso - esordisce Morlacchi -, come ogni volta che l'ho visto a casa, ha fatto molto male perché, sinceramente, questa non è la Jessica che è entrata a settembre". Helena dal canto suo replica di non essere riuscita a resistere alle sue provocazioni, e si limita a dire: "Le parole che ho detto le penso; ho sbagliato il modo, però le penso", dice. Morlacchi, inoltre, è ancora molto dispiaciuta per il gesto di Helena nei suoi confronti che le aveva tolto il pane durante la cena: "Abbiamo sbagliato entrambe", replica Prestes. L'augurio di Jessica per Helena è quello di ritrovare la sua serenità una volta finita la sua esperienza al "Grande Fratello", ma aggiunge: "Guardo i video e penso: quella non sono io". "Noi ci siamo perse", è il commento di Helena. Il faccia a faccia tra le due termina con un abbraccio.